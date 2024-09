Christian Benteke marque et gagne avec DC United face à Hugo Cuypers et Chicago Fire

Trois minutes plus tard, Gabriel Pirani a doublé l'avantage pour les visiteurs (29e, 0-2). Dix minutes après la pause, Andrew Gutman a réduit l'écart pour Chicago (54e, 1-2), mais la franchise de l'Illinois n'a pu éviter la défaite. Benteke a été remplacé à la 68e minute, tandis que Cuypers a joué tout le match.

L'ancien Diable Rouge a ouvert le score après 26 minutes au Soldier Field, devant plus de 16.000 spectateurs, avec un tir depuis l'intérieur de la surface. Il s'agit de son 18e but de la saison, ce qui le place en tête du classement des buteurs de la MLS.

Dante Vanzeir est entré en jeu à la 58e minute pour les New York Red Bulls, qui ont partagé 1-1 à domicile contre le Sporting Kansas City.

Au classement de la Conférence Est en MLS, Vanzeir et les NY Red Bulls occupent la quatrième place (43 points), tandis que Benteke et DC United sont à la neuvième place (32 points). Cuypers et Chicago sont quatorzièmes (26 points).