Cinq pays candidats à l'organisation de l'Euro féminin 2029

L'UEFA a reçu cinq candidatures pour l'organisation de l'Euro féminin de 2029, a annoncé la Confédération européenne de football jeudi. Il s'agit de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, du Portugal et d'une candidature conjointe de la Suède et du Danemark. L'UEFA décidera en décembre 2025 qui organisera la compétition.

L'Allemagne a déjà accueilli deux fois l'Euro féminin, en 1989 (en tant qu'Allemagne de l'Ouest) et en 2001. Les Allemands n'ont pas été retenus pour l'organisation de la Coupe du monde féminine 2027, malgré une candidature conjointe avec la Belgique et les Pays-Bas. La FIFA a préféré le Brésil, ce qui a poussé l'Allemagne à se concentrer sur l'Euro deux ans plus tard.

Le Danemark et la Suède ont déjà organisé l'Euro séparément. Le Danemark l'a fait en 1991, et la Suède en 2013. Les Suédois avaient déjà formé un duo avec la Norvège en 1997. L'Italie a accueilli l'Euro en 1993. La Pologne et le Portugal n'ont encore jamais organisé cette compétition.