Court portrait de Molde

Entraîneur: Erling Moe (Nor)

Molde a été champion de Norvège en 2022 et a fini 5e du championnat en 2023. Le club compte 5 titres nationaux et 6 Coupes à son palmarès.

Qualifié pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, Molde a battu HJK et Klasvik avant de chuter contre Galatasaray. Il a été reversé en phase de groupes d'Europa League, où il a terminé 3e derrière Leverkusen et Qarabag, devant Häcken. Molde a disputé les barrages de Conference League contre le Legia Varsovie qu'il a battu 3-2 et 0-3.

Waregem, le Standard et La Gantoise ont déjà affronté Molde au cours de compétitions européennes.