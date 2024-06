Dalic demande plus de respect pour la Croatie, l'Albanie s'attend à un "match difficile"

Lors de la journée d'ouverture, la Croatie a été corrigée par l'Espagne (3-0). À la veille du deuxième match de groupe, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a demandé "un peu plus de respect pour son équipe". "Le premier match n'était pas bon et après la défaite, il y avait beaucoup de pessimisme autour de l'équipe", a déclaré Dalic. "Nous attendons avec impatience le match de demain, où nous devrons faire preuve de patience et surtout être efficaces."

Malgré la défaite, Dalic considère toujours son équipe comme l'un des outsiders. "Il est clair que nous ne faisons plus partie des favoris. Nous sommes un petit pays mais courageux et nous avons toutes les raisons d'être fiers. Nos résultats montrent que nous sommes meilleurs que ce que les gens disent", a déclaré le sélectionneur en référence aux médailles de bronze aux Coupes du Monde de 1998 et 2022 et à la médaille d'argent de 2018.