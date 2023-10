Dani Olmo à nouveau absent "pour une longue durée"

L'international espagnol est monté au jeu à la 63e minute, mais a dû être évacué sur une civière sept minutes plus tard. Olmo, 25 ans, s'est blessé à l'épaule et a dû être transporté à l'hôpital. Le joueur n'était disponible que depuis peu, après avoir été écarté pendant plus d'un mois en raison d'une blessure au genou.