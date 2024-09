David Hubert espère une évolution contre Ferencvaros: "Progresser pas à pas"

"Cela va très vite", s'est amusé un Hubert qui n'est entré en poste qu'il y a moins d'une semaine et s'apprête à disputer une rencontre européenne. Trois entraînements en tout et pour tout, "cela reste très peu. Mais j'ai pu apprendre à connaître les joueurs un peu mieux. Nous avons eu des réunions individuelles. Je veux que l'équipe progresse à chaque match. Nous ne pourrons pas tout de suite pratiquer le meilleur football du monde, mais le jeu doit s'améliorer et les résultats suivront. C'est notre objectif. C'est une opportunité de trouver un élan nouveau. Espérons faire un pas demain, et que tout aille crescendo."

Si le jeu et le progrès de son équipe sont au centre du discours de David Hubert, "le résultat est également important. Nous voulons aussi montrer un bon visage demain. Autrement, nous ne serions pas dignes d'Anderlecht", a-t-il insisté. "Nous voulons montrer de l'ambition. Les joueurs ont réussi à s'assurer d'une place en Europe la saison dernière. C'est une récompense et il est bon d'être dans cette phase de ligue. C'est un nouveau système, avec plus de matchs et d'adversaires. Cela ne rend les choses que plus intéressantes. Les joueurs ont l'opportunité de se montrer au plus haut niveau."