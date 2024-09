Deinze se retrouve sans actionnaire principal, le CEO du club démissionne

Le club de Deinze, évoluant en Challenger Pro League, fait face à des difficultés financières. Le principal actionnaire, ACA Football Partners (ACAFP), a en effet décidé de cesser tout soutien financier, comme l'a confirmé le club de deuxième division lundi dans un communiqué. Le CEO du club, Akihisa Iizuka, a également pris la décision de démissionner, mais restera impliqué en tant que "consultant et porte-parole pour nous soutenir durant cette période", précise le club.

"Malgré les promesses faites la semaine dernière à la direction, aux joueurs, au staff et aux fournisseurs, l'actionnaire principal, ACA Football Partners (ACAFP), a décidé d'arrêter tout financement", peut-on lire dans le communiqué de Deinze. "Nous regrettons cette décision, qui affaiblit considérablement notre position et place le club dans une situation extrêmement difficile, nécessitant des mesures immédiates pour garantir le fonctionnement du KMSK Deinze."

"Nous traversons actuellement une phase critique, mais nous recherchons activement des solutions. Des discussions concrètes sont en cours avec plusieurs investisseurs potentiels, et le club est ouvert à de nouveaux candidats. Nous faisons tout notre possible pour stabiliser le club et garantir sa continuité. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l'avenir du KMSK Deinze."