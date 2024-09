Dejan Lovren quitte Lyon et signe au PAOK Salonique

Lovren (35 ans) et l'OL ont négocié la résiliation de sa dernière année de contrat. Le joueur n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur Pierre Sage. Il avait été mis de côté durant la préparation pour l'actuelle saison dans le but de dégraisser l'effectif rhodanien, notamment de ses éléments à forte rémunération.

L'international croate (78 sélections) et vice-champion du monde en 2018, battu en finale par la France, était revenu à Lyon en janvier 2023 après un premier passage à l'Olympique lyonnais entre 2010 et 2013. Il aura disputé au total 134 matchs sous les couleurs lyonnaises.