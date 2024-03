"A 5 secondes près, c'était une victoire spéciale et fantastique", regrette Tedesco

"Bien sûr, je suis un peu déçu, car à cinq secondes près, on pouvait gagner à Wembley, cela aurait été quelque chose de spécial et de fantastique", a expliqué Tedesco en conférence de presse. "Mais si on analyse le match, l'Angleterre a été très forte et a eu beaucoup d'occasions. Depuis le début, on avait la sensation qu'ils voulaient gagner ce match. Donc je pense que le résultat est ok."

"Ils ont des qualités à chaque position, et imaginez avec Harry Kane (absent mardi, ndlr) en plus, par exemple, de quelle équipe on parlerait", a ajouté Tedesco. "Au début nous ne voulions pas leur donner trop d'espaces entre les lignes, car ils cherchaient déjà dans l'axe, ils pressaient fort ce genre de ballons. Je pense que les 15 premières minutes, ils étaient un peu surpris et nous avons créé quelques occasions après des contre-attaques. Pas seulement notre but, nous avons eu d'autres possibilités. En seconde période, nous avons plus contrôlé, nous avons changé notre dispositif pour les presser plus haut, mais à la fin je pense que ce n'est pas facile de contrôler ce genre d'équipes pendant 90 minutes."