La Belgique déjà éliminée en Ligue des Nations ? Tedesco veut toujours y croire, "Nous verrons ce qu'il se passera"

Les Diables Rouges n'ont qu'une infime chance de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations après obtenu 4 points sur 12 à l'issue de leurs quatre premiers matchs. Deux victoires contre l'Italie et Israël sont de toute façon indispensables, et même dans ce cas, les chances resteront hypothétiques étant donné l'avance de l'Italie (10 points) et de la France (9) au classement.

"Nous voulons gagner les deux matchs. Tout d'abord, nous devons battre l'Italie à domicile. Ensuite, nous verrons ce qui se passera et si nous avons encore une chance. Cela dépend aussi des autres matchs. Mais je pense toujours positivement", a-t-il souligné vendredi lors de la présentation de sa sélection à Tubize. "Nous devons d'abord faire notre devoir nous-mêmes. Ensuite, s'il reste une chance, même minime, de se qualifier pour les quarts de finale, nous devons essayer de la saisir."