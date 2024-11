"Je n'écoute que ce qu'il me dit": Tedesco confirme la confiance qu'il a en un Romelu Lukaku "motivé pour venir ici"

"Romelu est très motivé pour venir. Je n’ai pas eu à le convaincre, je n’ai jamais eu à le faire. Ce n’est pas le bon état d’esprit pour jouer en équipe nationale. L’enthousiasme et l’honneur de jouer pour le pays sont les éléments fondamentaux", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas écouté ce podcast (dans lequel Romelu évoque l'équipe nationale, NDLR), on m'en a parlé. Je me contente d’écouter ce qu’il me dit directement. C’est ainsi que je veux continuer, parce que c’est la meilleure façon de construire un lien de confiance et une relation".