Amadou Onana "enthousiaste" de porter le maillot national et de jouer contre l'Angleterre

"C'est toujours une fierté de porter le maillot national et c'est aussi une grosse bouffée d'air frais pour se ressourcer", a confié Onana à Tubize mercredi. "Cela va également faire du bien de jouer contre l'Angleterre, une grande nation qui compte une majorité de joueurs évoluant en Premier League, où j'évolue. Il va falloir les 'challenger'. Ce sera une belle bataille contre une belle équipe. L'Irlande aussi propose un jeu physique, avec beaucoup d'intensité. À nous de gérer cela en étant le plus propre, le plus précis possible, techniquement parlant".

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Diables pour l'Euro 2024 en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Amadou Onana se réjouit aussi de retrouver un pays où il a fait ses premières armes à l'étranger. "C'est un pays qui forme des jeunes talents et qui les amène maturité. C'était une expérience très enrichissante pour moi et je conseille à tout jeune en voie de développement de passer par là. Si on peut, ce serait super de retrouver le Volksparkstadion" (à Hambourg).