Aster Vranck et Johan Bakayoko préférés à Tielemans et Lukebakio pour l'Azerbaïdjan

Aster Vranckx et Johan Bakayoko seront titulaires chez les Diables Rouges plutôt que Youri Tielemans et Dodi Lukebakio pour la dernière rencontre de qualifications pour l'Euro 2024, à 18h00 contre l'Azerbaïdjan. Domenico Tedesco a choisi d'aligner le milieu de terrain de Wolfsbourg et l'ailier du PSV tandis qu'il fait confiance à son habituel quatuor défensif.

Koen Casteels prendra place entre les poteaux après que Matz Sels y a officié mercredi. Devant lui, ce sont Wout Faes et Jan Vertonghen qui formeront la charnière centrale, avec Timothy Castagne à droite et Arthur Theate à gauche.

En guise de pare-chocs et de premiers relais vers l'attaque, Aster Vranckx et Orel Mangala seront alignés en l'absence d'un Amadou Onana blessé au mollet. Leandro Trossard devrait évoluer en tête du triangle du milieu de terrain, alors qu'Arthur Vermeeren fait son retour sur le banc.

Johan Bakayoko sur le flanc droit et Jérémy Doku à gauche encadreront le capitaine et meilleur buteur de la campagne qualificative Romelu Lukaku. Loïs Openda et Yannick Carrasco, qui avaient été les acteurs de l'unique but face à la Serbie, sont réservistes.

La victoire est impérative pour les Diables Rouges s'ils veulent accrocher le statut de tête de série en vue du tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2024, le 2 décembre à Hambourg.