Aucun calcul pour l'Ukraine face à la Belgique: "Il faut être prêt à tous les scénarios"

L'Ukraine affronte la Belgique dans son troisième et dernier match du groupe E de l'Euro 2024 de football mercredi. À la veille de cette rencontre cruciale à la Stuttgart Arena, le sélectionneur ukrainien Serhiy Rebrov se voulait confiant même s'il fera attention à Romelu Lukaku.

"Je pense que ce sont les journalistes qui calculent, nous savons exactement ce que nous devons faire de notre côté et nous devons viser la victoire demain. Nous devons être prêts à tous les scénarios, nous connaissons notre objectif."

Le groupe E est probablement celui avec le plus d'enjeux compte tenu du classement puisque Roumanie, Slovaquie, Belgique et Ukraine ont trois points. Pour Rebrov, la solution est simple avant la rencontre de mercredi: il ne faut pas calculer.

Plusieurs Ukrainiens connissant quelques soucis physiques des suites de la rencontre face à la Slovaquie: "Nous jouons des matchs qui demandent beaucoup d'intensité physique. Quand on regarde les données face à la Slovaquie, on constate que nos joueurs ont couru en moyenne 10 km. Certains ne s'entraîneront pas aujourd'hui, mais je suis certain que tout le monde sera prêt demain", a ajouté Rebrov.

Il s'attend à ce que les Diables Rouges soient très offensifs et il voudra faire attention à Romelu Lukaku qui, s'il n'avait pas connu tous ses ennuis avec le VAR, serait meilleur buteur de la compétition: "C'est un très grand joueur, très vertical et ça ne m'étonne pas qu'il se crée beaucoup d'occasions ou qu'il en crée pour les autres".

Rebrov était accompagné de Serhiy Sydorchuk, qui évolue à Westerlo en Jupiler Pro League. Ce dernier a, entre autres, voulu remercier les citoyens belges après l'accueil qu'il a reçu: "J'ai vécu de très beaux moments jusqu'ici. Que ce soit au supermarché ou ailleurs, tout le monde est sympathique avec ma famille et moi".