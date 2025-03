Le départ de Tedesco, l'arrivée de Rudi Garcia, le retour de Courtois: Amadou Onana évoque tous les sujets chauds des Diables Rouges

Sur la touche depuis quelques semaines pour une blessure à l'ischio, Amadou Onana espère pouvoir faire partie de la première sélection de Rudi Garcia. Le Diable Rouge a répondu aux questions d'Emiliano Bonfigli et évoque tous les sujets chauds.

Le 14 mars, Rudi Garcia annoncera sa première liste depuis qu'il occupe le poste de sélectionneur des Diables Rouges. S'il est remis de son pépin physique, Amadou Onana en fera plus que probablement partie, lui qui a pris un rôle de plus en plus important au sein de notre équipe nationale sous Domenico Tedesco. "J'ai toujours eu une très bonne relation avec Domenico", déclare d'ailleurs le milieu de terrain au micro d'Emiliano Bonfigli.

"Je pense que c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui nous a énormément poussés vers l'avant. Maintenant, on sait que dans le football, quand ça ne va pas au niveau résultat, il faut faire des changements. La fédération a tranché. Je pense qu'on veut tous bien faire, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Aujourd'hui, on a un nouveau sélectionneur. Je pense qu'on peut être content d'avoir quelqu'un comme Rudi Garcia", ajoute le joueur d'Aston Villa.