Vanaken, Debast, Stroeykens? Le Vestiaire se divise sur les milieux de terrains à sélectionner chez les Diables Rouges

Le 14 mars prochain, Rudi Garcia dévoilera sa première sélection pour les matchs de barrages en Ligue des Nations. On en saura alors davantage sur les joueurs sur lesquels le Français veut s'appuyer, mais en attendant, l'heure est toujours aux suppositions et aux pronostics.

Les sélections des membres du Vestiaire

Grégory Bayet : Vermeeren, Engels, De Bruyne, Onana, Tielemans, Stroeykens

Silvio Proto : Vanaken, Engels, De Bruyne, Onana, Tielemans, Debast

Marc Delire : Vanaken, Lavia, De Bruyne, Onana, Tielemans, Stroeykens

Le débat

Parmi les noms cités, celui de Vanaken, présent dans les sélections de Silvio Proto et Marc Delire, mais absent chez Grégory Bayet, a suscité le débat. "Non merci, le but, c'est d'accélérer le jeu", justifie le journaliste de Sudinfo avec le sourire. "Pour moi, c'est un excellent joueur, mais plus au niveau international. À la limite, je le mets 7e", ajoute-t-il. "Parce que la Ligue des Champions, c'est rural?", lui répond Marc Delire.

Autre choix: celui de Mario Stroeykens, de retour avec Anderlecht. "C'est aussi un bi-national", souligne Grégory Bayet dans un contexte où Karetsas et Talbi ont respectivement choisi de représenter la Grèce et le Maroc. "Vermeeren joue régulièrement dans un club comme Leipzig", conclut finalement le journaliste.

Silvio Proto, lui, choisit Zeno Debast, aligné au poste de milieu défensif depuis quelques semaines au Sporting. "Pour moi, il est à sa meilleure position. Ça ne va pas être un titulaire directement, mais on peut avoir une solution avec lui", note notre consultant. "Debast, ce n'est pas un milieu, il est meilleur comme défenseur", réplique Marc Delire avant de justifier sa sélection. "Vanaken, évidemment, Lavia (blessé, n'a plus joué depuis le 14 janvier dernier, ndlr), même sur une jambe, il est meilleur que Vermeeren. De Bruyne, bien évidemment, Onana, il faut une bonne crapule, on n'en a qu'une, ce sera lui, Tielemans et Stroeykens, c'est de la jeunesse ambitieuse, avec du leadership, avec de la personnalité, c'est la Belgique messieurs", conclut Marc Delire.

