"C'est un peu étrange": frustré du retour de Thibaut Courtois, Koen Casteels annonce sa retraite internationale

Koen Casteels a décidé d'arrêter de jouer avec les Diables Rouges. Le gardien l'a annoncé dimanche dans le podcast MidMid de Play Sports. "Je ne suis plus disponible pour l'équipe nationale", a déclaré le gardien. Cette décision est une conséquence de l'attitude de la fédération par rapport au retour de Thibaut Courtois.

"Tout d'abord, et surtout, je trouve un peu étrange que Thibaut Courtois puisse décider lui-même s'il peut revenir. Et je trouve très étrange que la fédération fasse volte-face de cette manière, lui déroule le tapis rouge et l'accueille à bras ouverts, alors que l'action est restée la même et que rien n'a changé", a expliqué Casteels. "Ce n'est pas tellement envers Thibaut, mais surtout à l'égard de la fédération. Cela ne correspond pas aux valeurs et aux normes que j'ai sur ce que devrait être un sport d'équipe ou une organisation sportive."