Domenico Tedesco n'a "pas peur mais respecte" la Roumanie

Le sélectionneur a décrit la Roumanie comme "une équipe qui sait souffrir" et "qui ne prend pas beaucoup de risques". "Ils sont capables d'évoluer avec un bloc bas, de jouer long et sont solides sur les deuxièmes ballons. La Roumanie n'a encaissé que cinq buts lors des qualifications, cela montre leurs qualités défensives. Marquer un ou deux buts leur suffit souvent car ils n'en prennent pas beaucoup."

La pression est déjà forte sur les épaules de Domenico Tedesco et de ses joueurs après la défaite face à la Slovaquie. Un nouveau faux pas face aux Roumains hypothèquerait grandement les chances de qualification pour les huitièmes de finale. "Mon approche n'a pas changé par rapport au premier match. Il faut analyser les rencontres sans regarder le résultat et je suis convaincu que nous avons bien joué contre les Slovaques. Nous avons deux occasions après cinq minutes et si vous marquez en premier, cela facilite les choses."