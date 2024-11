Du changement à l'Union belge: Vincent Mannaert prend le relais comme directeur technique

L'ancien manager du Club Bruges, âgé de 50 ans, succède à ce poste à Frank Vercauteren dont le contrat arrivait à échéance. Mannaert entrera en fonction le 1er décembre. Il s'est lié jusqu'à l'issue de la Coupe du monde 2026. Vincent Mannaert a été CEO du Club Bruges durant treize ans (entre 2011 et 2024, ndlr). Il y a obtenu six titres de Champion de Belgique, une Coupe de Belgique et six qualifications pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, rappelle l'URBSFA.

L'homme avait brigué dans un premier temps le poste de CEO de la fédération qui a finalement été confié à Peter Willems le 19 septembre. "Je suis très impatient de prendre en charge la direction sportive de l'URBSFA. Les Diables Rouges font face à un défi important en vue de la Coupe du Monde 2026, et je suis très enthousiaste à l'idée de mettre ma passion et mon expérience en matière de haute performance et de développement de talents au service de la fédération et des équipes nationales", a déclaré Mannaert sur le site de l'Union belge.