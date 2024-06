Faes et Debast en défense centrale contre la Slovaquie, Carrasco sur le côté gauche

Le sélectionneur Domenico Tedesco alignera un onze inédit pour lancer l'Euro 2024 des Diables Rouges face à la Slovaquie, à 18h00 à Francfort. La charnière centrale sera formée par Zeno Debast et Wout Faes, et Yannick Carrasco devrait évoluer en tant que latéral gauche, avec Jérémy Doku devant lui. Aucun des joueurs incertains n'a été aligné comme titulaire.

Quelques points d'interrogation demeuraient quant au quatuor défensif qu'alignerait Domenico Tedesco devant Koen Casteels, en raison des questions autour de l'état de santé des membres de l'arrière-garde. Finalement, ni Jan Vertonghen ni Axel Witsel ne joueront dans l'axe, et Arthur Theate ne sera pas encore présent à gauche non plus.

Tedesco a donc improvisé, en choisissant d'aligner Carrasco plutôt que Maxim De Cuyper, back de formation, sur le flanc gauche. À droite de Faes et Debast figurera Timothy Castagne, en l'absence de Thomas Meunier.