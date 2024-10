Italie-Belgique EN DIRECT: cette fin de match est totalement imprévisible (2-2)

> Suivez la rencontre en direct sur RTL Play

87' Changements Malick Fofana remplace Doku alors que Openda est remplacé par Ngonge. Deux nouveaux venus donc en sélection ! Il y a un Italie Belgique assez animé dans l'autre match de poule en cas où...#ITABEL — Lesquisek (@Lesquisek) October 10, 2024

85' Dernière ligne droite Les Diables Rouges entrent dans la dernière ligne droite de la rencontre. Ils poussent, mais pour le moment ça ne passe pas.

78' L'Italie reprend vie Les Italiens commencent à se remettre à fond dans les duels. Les Belges tentent de faire des différences en contre, à l'image de Lukebakio, auteur d'une frappe trop enlevée depuis la droite de la surface. Deux changements pour l'Italie, Raspadory remplace Retegui et Tonali cède sa place à Pisilli.

71' OPENDA ! Oh quelle énorme occasion pour les Diables Rouges ! De Cuyper frappe à distance et Openda dévie subtilement mais ça va juste à côté ! De Cuyper ne doit PLUS JAMAIS sortir du 11 type#ITABEL — (@sten1718) October 10, 2024

69' Changements Triple changement pour la Belgique. Mangala, De Ketelaere et Theate sont remplacés par Vranckx, Castagne et Lukebakio. Ricci et Dimarco sortent côté italien, remplacés par Fagioli et Udogie.

62' LE BUT ! Les Diables Rouges égalisent ! Sur corner, Faes est servi sur la gauche de la surface, remet de la tête dans le petit rectangle et Trossard reprend au petit rectangle ! Donnarumma touche, mais ça va au fond ! 2-2 ! Au moins on marque sur une phase arrêtée. Doit-on blâmer l’entraîneur #itabel ? — Don Cynorrho de (@BaillotB) October 10, 2024

61' OH LA GROSSE OCCASION ! Belle occasion belge, avec une combinaison intéressante entre De Ketelaere, Trossard et Doku. Le joueur de Manchester City hérite du cuir et frappe, c'est contré.

56' Il y a du mieux On sent que la rouge de Pellegrini a changé la donne dans le jeu. La Belgique est plus solide qu'en première période, mais il manque encore un peu de pression. Il faut y aller.

51' Mangala ! Tentative lointaine d'Orel Mangala sur un deuxième ballon, mais l'envoi est trop enlevé. Au moins on marque sur une phase arrêtée. Doit-on blâmer l’entraîneur #itabel ? — Don Cynorrho de (@BaillotB) October 10, 2024

48' Quelle occasion ! Les Diables Rouges étaient bien revenus, mais la première occasion est italienne, avec un long ballon parfaitement contrôlé par Retegui et frappe à distance, au-dessus.

45' On repart La seconde période est lancée, aucun changement à signaler. Heureusement que De Cuyper sauve l’honneur avec son but, car ce que produisent les Belges sur le terrain, c’est tout sauf du football#ITABEL — Musharraf Mughal. (@marcanthony99) October 10, 2024

45'+2 C'est la pause Fin de la première période, avec des Diables Rouges un peu plus entreprenants en fin de première période. On se retrouve dans quelques minutes.

42' OH QUEL BUT ! Maxim De Cuyper régale et ouvre son compteur but en équipe nationale ! Le coup-franc est parfaitement joué court, Tielemans laisse à De Cuyper et le latéral enroule pour placer ça au fond ! Le match change ! 2-1 ! OH DE CUYPER #ITABEL — The Blue Belgian (@Belgian_Kine) October 10, 2024

40' L'ITALIE EST A 10 ! Lorenzo Pellegrini est exclu avec l'aide du VAR ! Le joueur italien a trop levé le pied sur une intervention sur Theate, qu'il a heurté au talon. L'arbitrage vidéo a changé le jaune en rouge !

37' Peu d'occasions Les occasions ne sont pas si nombreuses dans ce match. Les Diables Rouges n'arrivent pas à combiner offensivement et les Italiens sont en maîtrise totale, notamment défensivement. On note le carton jaune de Pellegrini pour une intervention sur Theate.

30' Les Italiens s'amusent Nouvelle offensive des Italiens, avec un centre remis au point de penalty et repris par Frattesi, qui envoie finalement à côté. Mon côté belge et mes racines italiennes pour la seconde fois en 25 minutes #ITABEL pic.twitter.com/pkjAC1tO6P — Maaskarad (@Maaskarad) October 10, 2024

24' ET DE 2 ! Les Italiens viennent de faire le break ! Superbe ballon envoyé en profondeur sur la droite vers Cambiaso, encore lui. Sa frappe enroulée est contrée par Casteels et Retegui suit pour pousser au fond, sans la moindre opposition belge.

20' Premier danger Beau contre des Diables Rouges. Tielemans fait la différence, lance Openda en profondeur. L'attaquant décale Doku à gauche. L'ailier frappe mais Dimarco est là pour contrer le tir. Le corner qui suit n'a rien donné, si ce n'est un dégagement, que Tielemans a transformé en frappe timide. Ricci est trop fort #ITABEL — Azzurri-FR (@AzzurriFR) October 10, 2024

15' Toujours rien Les Diables Rouges se cherchent. Ils n'ont jusqu'ici eu qu'une demi-opportunité sur un envoi de Tielemans, mais sans danger concret.

6' C'est difficile Les Diables rouges jouent en réalité à 5 derrière, avec un Doku qui doit souvent défendre sur Dimarco. Pour le moment, ça ne marche pas du tout. Les Italiens sécurisent déjà leur avantage, ils sont bien en place. Mdr .... Même pas 2 min #ITABEL — Loïc(@murrayimoti) October 10, 2024

1' DEJA 1-0 ! L'Italie ouvre le score dès sa première offensive... Bonne percée de Dimarco et ensuite un bon centre qui arrive sur le côté droit de Cambiaso, qui s'y prend à deux fois et fait 1-0...

0' C'EST PARTI ! La rencontre vient tout juste de débuter ! Bon match à tous.

20h25 Le Vestiaire était sceptique Les choix de Domenico Tedesco n'avaient pas toujours convaincu les observateurs, mais la liste dévoilée pour ces deux prochains matchs est sans doute celle qui fait le plus parler. Absences de cadres, quelques choix surprenants: les experts du Vestiaire n'étaient pas vraiment séduits.

20h11 Les derniers détails Les équipes s'échauffent et Emiliano Bonfigli, lui, est déjà bouillant. L'occasion de faire le topo, avec lui, sur les dernières informations à quelques minutes du coup d'envoi.

19h59 "Debast convenait mieux" Domenico Tedesco s'est exprimé au micro d'Emiliano Bonfigli à quelques minutes du coup d'envoi. Il est notamment revenu sur son choix d'aligner Zeno Debast, qui débutera bien à droite alors qu'il est habituellement utilisé comme défenseur central. "La raison principale, c'est que nous avons deux rencontres et que pour celle-ci, Debast convenait mieux", a justifié le coach, comparant ainsi Debast à Castagne. Le choix de Charles De Ketelaere en remplaçant de De Bruyne s'est lui fait assez naturellement. "C'est une bonne chose de jouer l'Italie. De Ketelaere le mérite, il s'entraîne très bien, il a été bon en septembre. Ce sont des choses que l'on prend en considération", a sobrement expliqué le sélectionneur. Domenico Tedesco explique ses choix avant #ITABEL ! #RTLsports pic.twitter.com/OIS9RFbx2L — RTL sports (@RTLsportsbe) October 10, 2024

19h53 Des fans sceptiques Les fans belges semblent sceptiques. Du côté de Rome, ils paraissent même fébriles à quelques minutes du coup d'envoi.

19h42 La composition italienne On fait le point sur la compo de l'Italie maintenant. Une composition sans surprise. La défense est la même que celle contre la France, par exemple, avec un trio Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori. C'est en réalité la même équipe que celle qui a affronté les Bleus, avec notamment Retegui en pointe. Tonali sera le régulateur du milieu, avec une Italie qui évolue en 3-5-1-1. Gli #Azzurri scelti dal Ct Luciano Spalletti!



Italia Belgio

Ore 20.45

Olimpico - #Roma

#RaiUno #NationsLeague #ItaliaBelgio #Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/fFzwcudso7 — Nazionale Italiana (@Azzurri) October 10, 2024

19h33 La compo des Diables rouges La composition des Diables Rouges vient de tomber. Leandro Trossard et Charles De Ketelaere sont les deux seules "surprises" de ce onze de base. Le joueur d'Arsenal pourrait être aligné à droite et laisser 'CDK' dans l'axe pour combler l'absence de Kevin De Bruyne. En défense, Zeno Debast semble être aligné comme arrière droit. #SelectedByPwC #ITABEL pic.twitter.com/X9E4z7ZB2Q — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 10, 2024