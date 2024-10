C'est une petite merveille: le but somptueux de Maxim De Cuyper contre l'Italie

Les Diables Rouges affrontaient l'Italie, ce jeudi soir, en Ligue des Nations. Une rencontre difficile face au leader du groupe, à Rome. Les Italiens avaient d'ailleurs parfaitement débuté, en inscrivant deux buts en 24 minutes.

Alors qu'on les pensait lancés, ils ont cependant vu les choses se compliquer, lorsque Pellegrini était exclu pour une faute sur Theate. Sur le coup-franc qui suivait, Maxim De Cuyper était à la conclusion d'une belle action pour inscrire le 2-1 d'une frappe enroulée à mi-distance.

Son premier but en équipe nationale, et quel joli but !