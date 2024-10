"La surprise du chef", "Le climat est particulier": à Rome, les supporters des Diables Rouges ne cachent pas leurs inquiétudes

Partager:

Les Diables Rouges affronteront l'Italie jeudi, à Rome, pour leur troisième match de la Ligue des Nations de football. Le sélectionneur Domenico Tedesco devra se passer de plusieurs cadres, dont le capitaine Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Amadou Onana. Les deux équipes ont connu un Euro décevant, conclu dès les huitièmes de finale pour tous les deux.

Direction Rome, ce jeudi soir, pour assister au match entre l'Italie et la Belgique. Les Diables Rouges veulent reprendre un peu de confiance après une trêve internationale délicate au mois de septembre. Ils seront soutenus, en Italie, par des supporters belges qui continuent de les soutenir, mais qui n'affichent pas la même confiance qu'auparavant. À lire aussi Du bricolage et beaucoup de jeunes: voici le onze probable des Diables Rouges pour le choc contre l'Italie Dans les rues, ils sont plus timides, plus discrets. Visiblement, ils sont aussi un petit peu moins sereins, la faute visiblement à tout ce qu'il se passe actuellement autour de l'équipe nationale. "On se pose beaucoup de questions, le climat est particulier, la sélection est beaucoup remise en cause", regrette Olivier, interrogé par Emiliano Bonfigli. "On se demande où on va et la vision n'est plus très claire, c'est assez déstabilisant pour les supporters", détaille-t-il ensuite.

"On veut gagner, bien sûr. Mais ce n'est pas la même dynamique qu'il y a quelque temps. On espère voir un beau match et un peu plus d'engagement qu'au dernier match en France", répond-il ensuite lorsqu'on l'interroge "Rien ne va dans notre sens" Des avis qui semblent partagés par d'autres supporters belges, croisés aux alentours du stade. Si on ne peut pas parler de désamour, on peut tout de même sentir une forme de fracture entre les fans et les joueurs. "C'est difficile pour le moment", reconnaît d'ailleurs Frédéric, qui ne sait pas trop à quoi s'attendre ce soir. "Je n'en sais rien du tout, autant on était optimistes avant, autant ici on est en plein doute. Au niveau de la sélection, il y a plein de problèmes. Des joueurs ne veulent plus venir, Lukaku qui n'est pas blessé et qui ne vient pas... c'est difficile. . Le problème vient de Tedesco, ils n'en veulent plus, ils ne le veulent plus", peste-t-il ensuite. À lire aussi "J'ai accepté avec un grand sourire": nommé capitaine des Diables Rouges, Youri Tielemans ne cache pas sa fierté