Kevin De Bruyne: "C'est comme aller dans une nouvelle école"

"C'est différent maintenant, c'est comme aller dans une nouvelle école, avec de nouveaux camarades de classe", a déclaré Kevin De Bruyne jeudi. "Je ressens beaucoup d'énergie. Les joueurs sentent qu'ils ont l'opportunité de jouer et cela leur donne confiance. Les jeunes joueurs donnent de l'énergie et c'est maintenant à eux de saisir ces opportunités".

KDB était frustré au Qatar car les Diables n'atteignaient pas le niveau espéré. Un an plus tôt, il s'était déjà montré critique lors de la Ligue des Nations à Turin. "Je dis les choses telles qu'elles sont. Si je fais une critique, c'est avec de bonnes intentions, pour faire mieux à l'avenir", explique De Bruyne. Nous devons simplement accepter le fait que nous n'avons pas été assez bons à la Coupe du monde. Depuis un an et demi, le niveau a baissé, on ne peut pas comparer avec la Coupe du monde en Russie. Mais je n'ai jamais pensé à abandonner, pas une seconde".