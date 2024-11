La dégringolade continue: la Belgique perd à nouveau deux places au classement FIFA

Depuis la publication du dernier classement le 24 octobre, les Diables Rouges ont subi deux défaites contre l'Italie (0-1) et Israël (1-0) pour leurs deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des Nations. La Belgique retrouvera les terrains en mars pour une double confrontation contre l'Ukraine en barrages pour le maintien en Ligue A.

La Belgique a perdu deux places classement mondial des équipes nationales masculines de football, publié jeudi par la FIFA, la fédération internationale de football, et termine l'année en 8e position.

Avec 1740,62 points, la Begique est dépassée par le Portugal (6e, 1756,12 pts) et les Pays-Bas (7e, 1747,55 pts) et se retrouve 8e. L'Argentine est toujours en tête avec 1867;25 points devant la France (1859,78), l'Espagne (1853,27), l'Angleterre (1813,81) et le Brésil (1775,85) pour compléter un top 5 qui reste inchangé. L'Italie reste 9e (1731,51) devant l'Allemagne (1703,79) qui revient dans le top 10.