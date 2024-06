"La victoire face à la Roumanie a fait énormément de bien" juge Arthur Theate

Les Diables Rouges ont remis les pendules à l'heure samedi à Cologne, cinq jours après la défaite contre la Slovaquie. "On savait que l'on pouvait rebondir. Je pense que nous avons montré dès les premières secondes que nous n'étions pas dans le doute. Nous avons réalisé une très bonne entame en marquant rapidement. La victoire face à la Roumanie a fait énormément de bien. Il va maintenant falloir gagner contre l'Ukraine pour se mettre dans les meilleures conditions possibles."

Le but de Youri Tielemans inscrit après 73 secondes a permis à la Belgique de prendre un départ idéal. "Marquer après une minute, cela vous met dans le confort. Nous avons mis du rythme, réussi à les presser et été durs dans les duels, surtout en première mi-temps. Nous marquons deux buts et c'est toujours plus facile de gagner."