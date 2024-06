Le président de l'UEFA Alexander Ceferin considère les Diables Rouges comme des outsiders

"La France, l'Angleterre et le Portugal sont également de grands favoris. Et il ne faut jamais sous-estimer l'Espagne. En deuxième lieu viennent la Croatie, la Belgique, les Pays-Bas, et peut-être le Danemark."

"L'Allemagne est mon favori ultime. Ils n'ont pas si bien presté ces dernières années, mais ils ont une bonne équipe. Et depuis les matchs de préparation en mars contre la France et les Pays-Bas (victoires 0-2 et 2-1, ndlr), l'ambiance s'est améliorée." L'Allemagne a été éliminée dès la phase de poules aux deux derniers Mondiaux, en 2018 et en 2022. À l'Euro 2020, la Mannschaft a été éliminé en 8e de finale.

Le président de l'UEFA est impatient de vivre cet Euro en Allemagne. "C'est un Euro classique, dans un pays avec beaucoup de tradition. Il y a beaucoup d'avantages: les Allemands sont de bons organisateurs et le pays est facile à atteindre. Le football est l'une des rares choses qui rassemble encore les gens. Je pense que ce sera une fête du football."

Alexander Ceferin a également évoqué la situation géopolitique difficile en Europe. "Il n'y a pas de problèmes concrets de sécurité, mais la situation est difficile. Il y a de plus en plus de violence, de plus en plus d'agressions. Ce n'est pas idéal. C'est donc un avantage que l'Euro soit organisé dans un seul pays, et non dans toute l'Europe comme en 2021. Il est beaucoup plus facile de travailler avec une police et un service de renseignement."