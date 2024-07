"Légende", "Respect": les Diables Rouges réagissent après la retraite internationale de Jan Vertonghen

Jan Vertonghen ne jouera donc plus pour les Diables Rouges. Le défenseur de 37 ans a annoncé sa retraite internationale, quelques jours après l'élimination des Diables Rouges à l'Euro 2024. Dans une publication relayée sur ses réseaux sociaux, Vertonghen remercie les fans et les joueurs pour les souvenirs gravés depuis 2007, année de sa première apparition sous le maillot national.

À lire aussi "J'ai vécu un rêve": Jan Vertonghen prend sa retraite internationale et quitte les Diables Rouges

Depuis lors, les messages affluent, de la part de joueurs et ex-joueurs de l'équipe nationale. "Légende", a par exemple écrit le jeune Johan Bakayoko, imité par Orel Mangala ou encore Zinho Vanheusden et Aexl Witsel. "Rien que du respect", a écrit Zeno Debast, qui a connu Vertonghen en sélection et en club à Anderlecht. Marouane Fellaini et Thorgan Hazard ont eux posté des coeurs et des applaudissements en guise de remerciements.