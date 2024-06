Les Diables s'imposent 2-0 face au Monténégro pour lancer leur préparation

Grâce à Kevin De Bruyne (44e) et Leandro Trossard (90e+3), les Diables Rouges ont remporté 2-0 leur match de préparation à l'Euro 2024 contre le Monténégro, mercredi au stade Roi Baudouin. Samedi, ils recevront le Luxembourg, toujours à Bruxelles, et débuteront la phase finale de l'Euro contre la Slovaquie, le 17 juin à Francfort.

Comme attendu, les Diables ont directement imposé leur présence dans la zone du Monténégro, dont le dispositif en 4-2-3-1 reflétait bien ses intentions défensives. Très actifs sur les ailes, les Belges ont eu une première occasion avec une reprise de la tête de Yannick Carrasco sur un centre de Johan Bakayoko (5e).

Insistant, l'attaquant d'Al Shabab a été devancé par Matija Sarkic dans un face-à-face avant de se voir dévier un tir à bout portant (17e). La menace belge était toujours plus pressante et Sarkic est resté le héros de son équipe jusqu'à ce qu'il renvoie malencontreusement un ballon dans les pieds de De Bruyne. Fêté pour sa centième sélection, le capitaine des Diables a marqué son 27e but d'un tir des 30 mètres (44e, 1-0).