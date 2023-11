Les incertitudes et un rassemblement très court incitent Tedesco à appeler 26 joueurs

Le sélectionneur Domenico Tedesco a sélectionné 26 joueurs, dont Zinho Vanheusden, Alexis Saelemaekers et Aster Vranckx, pour le match de préparation que la Belgique jouera contre la Serbie mercredi, et le dernier match des qualifications pour l'Euro 2024 contre l'Azerbaïdjan, le dimanche 19.

Depuis son intronisation à la tête des Diables Rouges, Tedesco avait l'habitude d'appeler 24 joueurs. Il en appelle deux en plus cette fois. "Car c'est un rassemblement spécial", a expliqué le sélectionneur, vendredi, à Tubize. "Il est court, sept jours, cela signifie qu'il n'y aura pas beaucoup de sessions d'entraînement. Et nous avons quelques points d'interrogations." Celles-ci concernent notamment Jan Vertonghen et Amadou Onana, a indiqué Tedesco.

Vertonghen, qui souffre de la cheville gauche, "va de mieux en mieux. Nous sommes positifs et espérons qu'il sera rétabli, si pas contre la Serbie, au moins contre l'Azerbaïdjan. Onana a manqué le dernier match d'Everton en raison d'une blessure au mollet. "Il devrait pouvoir jouer ce week-end. Nous vérifierons sa condition." Un forfait assuré est celui de Charles De Ketelaere, touché au genou.