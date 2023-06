Premier but en sélection pour Johan Bakayoko: "Remercier le coach pour sa confiance"

"C'est un plaisir d'avoir pu marquer ce but. L'entraîneur m'a fait confiance en me laissant sur le terrain toute la rencontre et je suis content d'avoir pu le remercier pour sa confiance avec un but", a expliqué Bakayoko au micro de la RTBF.

Pour Yannick Carrasco, les Diables Rouges ont fait le travail pour terminer sur une bonne note. "C'était important de gagner en vue de la qualification pour l'Euro et pour partir en vacances l'esprit tranquille. Nous sommes déjà venus plusieurs fois ici et c'est toujours difficile de marquer le premier but. Après le 0-1, nous avons eu plus d'espaces et nous avons pu dérouler. Je trouve que nous avons été solides en gérant le match jusqu'au bout."

Titulaire entre les perches après le départ inattendu de Thibaut Courtois, Matz Sels a lui eu très peu de travail à effectuer. "Je savais que je jouerais depuis dimanche, j'ai donc eu le temps de me préparer. J'ai essayé de rester concentré sur mon match et de me montrer pour la suite. C'était important pour moi de montrer que je suis là pour l'équipe."