Qu'attendent les supporters du premier match des Diables Rouges sous Rudi Garcia? "C'est un match important"

Rudi Garcia l'a d'ailleurs bien compris, l'une de ses missions sera de reconquérir le coeur des supporters belges. Certains sont en Espagne, à Murcie, pour encourager notre équipe nationale et assister à cette grande première. "Je pense que ce match finalement tombe à pic", déclare un premier supporter au micro d'Emiliano Bonfigli. "C'est un match important évidemment pour la suite de la Ligue, mais c'est aussi le premier pas vers tout ce qui va se passer, puisqu'on a les qualifications qui vont arriver rapidement", poursuit-il.

"Je pense qu'en conférence de presse, il a tout de suite imposé sa griffe", observe un autre supporter avant d'ajouter: "Je pense que les joueurs vont le respecter, c'est ce qu'on attend, et une bonne cohésion sur le terrain".

Et puis, ce match sera aussi marqué par le grand retour de Thibaut Courtois, titulaire. Si certains ont pardonné le portier du Real Madrid, d'autres restent dubitatifs. "On va voir comment il sera accueilli. Je pense qu'il a fait des excuses, maintenant il faut avancer, c'est un nouvel épisode", pense un supporter. "On a quand même été fortement déçus de son attitude, surtout un peu avant l'Euro, même par rapport à Casteels qui a fait son job, ce n'était pas très très bien", déplore ensuite une supportrice.