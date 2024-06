Tedesco s'en prend à l'organisation: "Du jamais vu"

Les Diables Rouges ne sont arrivés à la MHP Arena de Stuttgart qu'une heure et quart avant le coup d'envoi, a confié en conférence de presse Domenico Tedesco.

"Je n'ai encore jamais vu cela avant", a fulminé le sélectionneur en conférence de presse. "Depuis notre hôtel, il nous a fallu plus d'une heure pour arriver au stade. Nous avions pourtant une escorte policière, mais elle s'arrêtait à chaque feu rouge et roulait à 25 km/h. Retarder le match n'était apparemment pas envisageable, je n'ai pu faire qu'un discours de deux minutes et nous avons dû écourter l'échauffement. La préparation a été mauvaise. C'est incroyable."