Thomas Meunier considère sa sélection comme "un immense honneur et une belle récompense"

Sélectionné au dernier rassemblement international en mars, Thomas Meunier a été "motivé et conforté" par cette sollicitation. "Le staff réclamait du rythme et des prestations, de la compétitivité et pas de blessure. J'ai coché toutes les cases et je ne peux pas être plus satisfait désormais." L'ancien Brugeois a d'ailleurs loué le sélectionneur Tedesco, qui "sait s'adapter aux joueurs dont il dispose, avec un staff très porté sur la communication."

S'il est parmi les plus expérimentés du groupe et s'apprête à disputer une cinquième compétition internationale majeure, Meunier n'en ressent pas moins de pression. "On repart de zéro, et il s'agit de prouver à chaque fois. Des réservistes sont prêts et la pression sportive et médiatique est constante. Il faut être productif et efficace au risque d'être mis sur le côté. J'ai l'expérience pour pouvoir gérer ce genre de situation, mais il faudra tout donner de la première à la dernière minute."