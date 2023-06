Tous les Diables Rouges présents lors du dernier entraînement avant l'Autriche

Comme mercredi et jeudi, tous les 25 Diables Rouges de la sélection de Domenico Tedesco étaient présents vendredi matin, à Tubize, pour le dernier entraînement avant le match de qualification à l'Euro de samedi soir contre l'Autriche, à Bruxelles. Jan Vertonghen, qui avait manqué les entraînements collectifs de lundi et mardi, était donc à nouveau présent, tout comme Romelu Lukaku et Michy Batshuayi.