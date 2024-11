Ça pourrait être compliqué: les Diables Rouges connaissent leurs adversaires potentiels pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026

La FIFA a confirmé officiellement jeudi le statut de tête de série de la Belgique à l'occasion des qualifications de la zone Europe de la Coupe du monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, Mexique et Canada.

Un groupe compliqué et un groupe "plus simple" possible

Le tirage pourrait être compliqué pour les Diables. Ils pourraient tomber dans un groupe avec la Suède, l'Ecosse et la Bulgarie. Un tirage plus favorable pourrait être la Slovaquie, la Macédoine du Nord, les Iles Féroé et Saint-Marin.

Les équipes du pot 1

Aux huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, à savoir l'Allemagne, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal, s'ajoutent, dans le pot 1, les quatre équipes européennes les mieux placées au classement FIFA : l'Angleterre, la Belgique, la Suisse et l'Autriche.

Les équipes du pot 2

Les autres pots ont été composés en fonction du classement FIFA. Le pot 2 réunit l'Ukraine, la Suède, la Turquie, le Pays de Galles, la Hongrie, la Serbie, la Pologne, la Grèce, la Slovaquie, la Tchéquie et la Norvège.