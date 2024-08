Dissolution du groupe de supporters North Fanatics 2013 après les incidents au Standard

"Dimanche dernier, des événements très regrettables se sont produits. Cela a eu des conséquences inutilement lourdes pour nous, qui ont même été ressenties par beaucoup dans leur vie privée", peut-on lire dans le communiqué publié sur Instagram.

"Par ce message, nous, North Fanatics 2013, souhaitons vous informer que nous arrêtons toutes les activités liées aux matchs du Club. C'est avec beaucoup de regret que nous devons prendre cette décision. Le Club, sous la pression des médias, nous a forcés à le faire. Cela fait suite à la confirmation des menaces de sanctions judiciaires et financières. Que cette décision soit temporaire ou définitive, l'avenir le dira, mais nous ne pouvons pas continuer. Des discussions ont eu lieu, et il est apparu que nos valeurs ne correspondent plus à celles du Club, indépendamment des événements de dimanche dernier. À Bruges, l'argent est devenu depuis longtemps la priorité, et la notion de club populaire s'est depuis longtemps estompée."