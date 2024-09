Duranville , Casteels et Debast s'imposent

Matus Bero (16e) et Dani de Wit (21e) ont donné un double avantage aux visiteurs en début de rencontre. Serhou Guirassy (44e) a réduit l'écart juste avant la pause. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions a renversé la situation en seconde période grâce à un penalty d'Emre Can (62e) et aux buts de Guirassy (75e), pour le doublé, et Felix Nmecha (81e).

Dortmund s'installe provisoirement au deuxième rang avec 10 points, deux de moins que le Bayern Munich, qui reçoit le champion Leverkusen samedi. Bochum reste coincé dans le fond du classement avec 1 point.