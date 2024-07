Dusan Tadic met un terme à sa carrière internationale avec la Serbie

Tadic a débuté en équipe nationale en 2008 et a, entre autres, disputé la Coupe du monde de 2018 en Russie et au Qatar en 2022. Du haut de ses 111 caps avec un total de 23 buts, l'ancien joueur de l'Ajax et Southampton fait mieux que Branislav Ivanovic (104 sélections), Aleksandar Mitrovic (ancien d'Anderlecht) et Aleksandar Kolarov, chacun avec 94 sélections.

Lors du dernier Euro en Allemagne, Tadic a été désigné capitaine lors de la rencontre contre la Slovénie (1-1) après avoir joué seulement 30 minutes contre l'Angleterre (défaite, 0-1) dans le groupe C. Il s'en était alors ouvertement pris au sélectionneur de l'équipe Dragan Stojkovic. Les Serbes n'ont pas réussi à se qualifier après un partage face au Danemark (0-0). La sélection a ainsi quitté une grande compétition dès la phase de groupe pour la troisième fois de suite.