Portugal-Allemagne EN DIRECT: l'Allemagne n'arrête pas et en plante un quatrième

60' - Ce match est hallucinant. Gosens vient de faire 1-4 avant d'être remplacé. Quel match de sa part !

58' - Changement au Portugal, où Carvalho est remplacé par Rafa Silva.

54' - Ronaldo tente une mimine sur coup-franc. C'est au-dessus.

50' - 1-3 ! Havertz marque le premier vrai but allemand du tournoi !

45' - On se pose, on profite et c'est reparti !

45' - C'est la pause. Je vais m'hydrater la glotte et on se retrouve après.

38' - BUUUUUT ! 1-2 sur un CSC de Guerreiro ! Mais le karma me punit !

35' - BUUUUUT de l'Allemagne ! Ruben Diaz fait un CSC pour me donner tort. Je n'oublie pas.

32' - Oui.

27' - Ronaldo a déjà marqué, bousillé le moral de Rüdiger avec un sombrero et fait transpirer Löwe pour qu'il ait une odeur sur ses doigts. Il est partout.

19' - C'est le bon moment pour vous rappeler que Ronaldo a 36 ans. Il court plus vite qu'un athlète olympique de 19 ans, c'est fascinant.

15' - BUUUT ! RONALDO ! Il est servi par Jota bien lancé en profondeur. Et Ronaldo conclut dans le but vide. La défense allemande a autant tremblé en une fois que celle du Portugal en 15 minutes.

10' - Havertz aussi a tenté et trouvé le gardien portugais. Deutsche qualitat.

5' - Gosens ! L'Allemand ouvre le score mais il est annulé pour une position de hors-jeu de Gnabry.

0' - C'est parti à Munich !

Les compositions

Portugal: Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho, Danilo - B. Fernandes, B. Silva, Cristiano Ronaldo, Jota

Allemagne: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry.

L'avant match

Le sélectionneur allemand Joachim Löw a reconduit contre le Portugal samedi (18h00) exactement la même équipe que celle qui a été battue 1-0 par la France mardi, et donc en principe le même système à trois défenseurs centraux.



Pour cette rencontre à Munich, son homologue Fernando Santos a fait le même choix de la continuité, mais plus facile à justifier, puisque l'équipe qui débutera contre l'Allemagne, avec Cristiano Ronaldo, est la même que celle qui a triomphé 3-0 de la Hongrie à Budapest.



Déjà le couteau sous la gorge, Joachim Löw est donc resté fidèle à ses convictions: le trident défensif Rüdiger-Hummels-Ginter sera en charge de contenir le quintuple Ballon d'Or Ronaldo et ses redoutables partenaires du secteur offensif, Bernardo Silva, Bruno Fernandes et autre Diogo Jota.



En attaque, Kai Havertz, auteur du but vainqueur de la finale de Ligue des champions avec Chelsea, a de nouveau été préféré à Timo Werner et Leroy Sané. Thomas Müller et Serge Gnabry sont a priori intouchables.



Côté Portugais, le petit prodige de 21 ans de l'Atletico Madrid Joao Felix souffre de douleurs musculaires et ne figure pas sur la feuille de match