Everton confirme l'expiration de l'accord de rachat par 777 Partners

"L'accord entre 777 Partners et Blue Heaven Holdings Limited pour la vente et l'achat de la majorité des actions du club a expiré aujourd'hui. Le conseil d'administration du club reconnaît le niveau considérable de soutien financier que 777 Partners a apporté au club au cours des derniers mois et aimerait profiter de cette occasion pour les remercier", peut-on lire dans le communiqué du club d'Amadou Onana.

Le groupe américain est propriétaire du Standard depuis avril 2022 et le club liégeois traverse actuellement une crise financière sans précédent. Le 10 mai dernier, les supporters liégeois avaient d'ailleurs mené des actions pour réclamer le départ du groupe américain en bloquant le bus des joueurs, empêchant celui-ci d'arriver à Sclessin pour le match contre Westerlo. Le même jour, The Financial Times avait rapporté que 777 Partners a fait appel à une société de restructuration d'entreprise et que le groupe américain devrait mettre un terme à ses activités dans le football.

Le 16 mai, 777 Partners avait été écarté du contrôle du club brésilien de Vasco de Gama après une décision d'un magistrat d'un tribunal de Rio de Janeiro saisi par la direction du club. Vasco avait réclamé cette mise à l'écart en raison de "préoccupations sur la capacité financière" de 777 Partners, qui contrôle également le Genoa (Italie), le Hertha Berlin (Allemagne), le Red Star (France) et possède des parts du FC Seville (Espagne).