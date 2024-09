Felice Mazzu tient déjà sa première victoire avec Saint-Trond, 2-1 face à Louvain

Saint-Trond s'est imposé face à Oud-Heverlee Louvain dimanche, dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League. Les Limbourgeois l'ont emporté 2-1 grâce à des buts d'Adriano Bertaccini (45e+2) et Billal Brahimi (81e). Ezechiel Banzuzi a marqué le but louvaniste (64e).

Pour sa première sur le banc des Canaris, Felice Mazzu a pu remercier plus d'une fois son gardien Léo Kokubo, auteur de plusieurs arrêts en première période. Des arrêts qui permettaient à Saint-Trond d'émerger dans les arrêts de jeu grâce à un but d'Adriano Bertaccini (45e+2, 1-0) et de rentrer au vestiaire en étant devant.

Mais Louvain revenait avec les mêmes intentions et parvenait à égaliser peu après l'heure de jeu grâce à Ezechiel Banzuzi (64e, 1-1). Mais à la 81e, Billal Brahimi envoyait une incroyable frappe enroulée dans la lucarne louvaniste pour définitivement mettre Saint-Trond devant (81e, 2-1).