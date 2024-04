Amoura, Denkey, El Khannouss, Keita et Koita sont les nommés de la 33e édition

La compétition sera serrée entre cinq joueurs auteurs d'une saison aboutie. La liste des nommés comprend en effet les deux meilleurs buteurs actuels du championnat avec Denkey (25 buts) et Amoura (17). Le premier a porté son équipe vers les Champions Playoffs et le second a impressionné par sa qualité technique et sa vitesse, participant à la très bonne phase régulière des Saint-Gillois (21 victoires en 30 matchs).

Les trois autres nommés ont également réalisé une saison solide. À 19 ans, Bilal El Khannouss est une des clés du départ canon de Genk dans les Champions Playoffs (3 buts et 6 assists cette saison). Capable de faire la différence dans des matchs serrés et pouvant tirer de n'importe où sur le terrain, Koita est le cinquième meilleur buteur du championnat (15 réalisations). Mandela a enfin été l'homme fort du milieu de l'Antwerp, en championnat comme en Ligue des Champions et a été appelé chez les Diables rouges pour la première fois en octobre.