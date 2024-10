"Cela m’a très profondément affecté", confie Jelle Vossen après sa mise à l'honneur ratée

Jelle Vossen a vécu un samedi un peu particulier. Le buteur a été fêté avant la rencontre entre Zulte Waregem et les Francs Borains pour son 600e match en pro, qu'il n'a finalement pas disputé.

L'ancien attaquant de Bruges et Genk est resté sur le banc durant les 90 minutes et est donc resté à 599 matchs. "Cela aurait pu et peut-être dû être un après-midi fantastique samedi dernier. Tous les ingrédients étaient là pour faire quelque chose de très beau. Si je peux être très honnête, cela m’a très profondément affecté. Désormais, il faut passer à autre chose et j’ai toujours été bon pour ça dans ma carrière", a-t-il d'ailleurs confié au micro de Sporza.