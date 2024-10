Il sera licencié... s'il est condamné: Anderlecht intègre une clause particulière dans le contrat d'Olivier Renard

Olivier Renard, le nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht qui remplace l'ancien CEO Sports Jesper Fredberg, a fermement démenti toute implication dans l'Opération Mains Propres, un vaste dossier de fraude présumée et de corruption dans le football belge apparu en 2018. Néanmoins, son contrat avec le club le plus titré de Belgique comporte une clause permettant un licenciement immédiat en cas de condamnation.

Renard assure que les suspicions, bien que non élucidées à ce jour, ne constituent en rien un obstacle à ses nouvelles fonctions. Il précise par ailleurs avoir pris l'initiative de contacter la police, à qui il a transmis des preuves de son innocence. "Cinq années ont passé, et je ne peux guère en dire davantage. Nous n'en savons nous-mêmes presque plus rien", a-t-il déclaré mercredi, lors d'une conférence de presse au Lotto Park.

Quoi qu'il en soit, son contrat tient compte d'une possible condamnation. Le président du RSCA, Wouter Vandenhaute, a en effet confirmé qu'une clause avait été intégrée, stipulant qu'en cas de condamnation, le club serait en droit de le licencier immédiatement. Cette disposition aurait d'ailleurs été insérée à la demande expresse de Renard.