Bryan Heynen ne jouera plus cette saison

Genk ne pourra plus compter sur son capitaine Bryan Heynen jusqu'à la fin de la saison. Le milieu limbourgeois de 27 ans s'est fait opérer lundi à Londres, a annoncé le club limbourgeois sur son site internet.

Heynen est sur la touche depuis qu'il s'est blessé à l'aine le 17 mars lors du match contre Westerlo lors de la dernière journée de la phase classique de championnat.

Un examen plus approfondi a révélé qu'il s'agissait d'une blessure sans gravité, mais qu'une intervention chirurgicale était nécessaire pour remédier définitivement à la cause du problème, le but étant que Bryan Heynen revienne en forme au début de la saison prochaine.