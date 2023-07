Edward Still nommé à la tête de Courtrai

Edward Still, 32 ans, est le nouvel entraîneur de Courtrai. Le club du championnat de Belgique de football l'a annoncé samedi. Still a signé un contrat de deux ans.

Après avoir été assistant à Saint-Trond, au Club Bruges, à l'Antwerp et à Shanghai Port, Still avait connu sa première expérience comme entraîneur principal à Charleroi en 2021. Limogé le 21 octobre 2022, il avait rebondi à Eupen un mois plus tard. Il avait obtenu le maintien avec le club germanophone, mais les deux parties avaient mis fin à leur collaboration deux jours après la fin du championnat.

Il succède à Bernd Storck, qui avait pris la tête du KVK le 22 novembre. Courtrai s'était classé 14e du dernier championnat.