Karel Geraerts fier de sa récompense, "mais l'équipe prime avant tout"

"Je ne peux pas me plaindre des bons résultats tant en championnat, qu'en Coupe de Belgique et en Coupe d'Europe. C'est tout l'Union qui a bien presté", a ajouté Karel Geraerts toujours en course sur deux tableaux après une élimination aux tirs au but à l'Antwerp en demi-finales de la Coupe de Belgique. "Les deux ont la même priorité. On veut avec l'équipe aller le plus loin possible tant en championnat qu'en Coupe d'Europe", où le club unioniste sera opposé au Bayer Leverkusen avec un match aller prévu le 13 avril en Allemagne et un retour le 20 avril au stade d'Anderlecht. En championnat, il reste quatre journées avant les playoffs.

"Je ne veux pas mettre une compétition plus haute que l'autre. Et la trêve internationale est bien tombée. Cela permet aux joueurs de ralentir un peu avant des semaines qui vont être chargées", a ajouté encore Karel Geraerts. "Il faut reprendre son souffle avant, espérons, de terminer en apothéose."