La Gantoise s'impose contre Malines dans l'affiche des Europe Playoffs

Il a fallu attendre la 37e minute pour voir la première occasion franche de la partie qui a abouti sur l'ouverture du score. Archie Brown a débordé sur son flanc gauche et servi Tarik Tissoudali qui a fixé Gaetan Coucke (37e, 1-0). Les Buffalos auraient pu rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance sans un énorme raté de Matias Fernandez-Pardo. L'attaquant gantois a envoyé le ballon au-dessus du but vide en étant à la retombée d'un tir de Brown repoussé par Coucke (45e+1).

Malines a été le premier à se montrer dangereux en seconde période et Day Roef a dû s'employer pour empêcher Elias Cobbaut d'égaliser (50e). La rencontre s'est emballée et Brown a vu son envoi dévié toucher le poteau (54e). Les Malinois ont finalement égalisé via Islam Slimani. L'attaquant algérien s'est fait oublier au deuxième poteau et a eu tout le temps de tromper Roef (62e, 1-1).