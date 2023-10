La Gantoise veut permettre aux supporters d'entrer dans le stade avec la paume de la main

"Nous devons savoir exactement qui se trouve dans le stade, puisque certaines personnes sont interdites de stade" a expliqué un représentant du club gantois. "Aujourd'hui, le contrôle se fait en comparant le nom sur le billet et la carte d'identité. Cela prend beaucoup de temps et exige beaucoup de nos supporters et de nos stadiers".

"Nous voulons offrir plus de confort aux spectateurs. C'est pourquoi nous étions à la recherche d'une technologie innovante qui permette d'entrer dans le stade de manière fluide et sûre. Nous travaillons avec d'autres partenaires et nous voulons respecter le RGPD". "L'idée est de scanner la paume de la main par infrarouge" ajoute Marc Strack, directeur de Perfect-ID, qui sera en charge de la mise en place du projet. "C'est beaucoup plus sûr et unique que la biométrie externe (c'est-à-dire le contrôle des empreintes digitales, par exemple, ndlr). En fonction des résultats et des réactions, nous pourrons étudier comment intégrer la nouvelle technologie dans les stades de football".